Головин стал лучшим игроком матча с «Лансом» по версии болельщиков

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим игроком четвёртого тура с «Лансом» по мнению болельщиков.

Как сообщается на официальном сайте клуба, российский полузащитник стал лучшим игроком матча.

Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Адольфа Хюттера.

Мячи забили Уилфрид Синго (24-я минута), Александр Головин (36-я), Гильермо Марипан (59-я).

«Монако» с десятью очками вышел в лидеры Лиги 1. «Ланс» (одно) занимает 17-е место в турнирной таблице.

Ранее Головин высказался о перспективах команды в чемпионате Франции в новом сезоне.