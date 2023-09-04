Головин стал лучшим игроком матча с «Лансом» по версии болельщиков
- AFP
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Как сообщается на официальном сайте клуба, российский полузащитник стал лучшим игроком матча.
Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Адольфа Хюттера.
Мячи забили Уилфрид Синго (24-я минута), Александр Головин (36-я), Гильермо Марипан (59-я).
«Монако» с десятью очками вышел в лидеры Лиги 1. «Ланс» (одно) занимает 17-е место в турнирной таблице.
Ранее Головин высказался о перспективах команды в чемпионате Франции в новом сезоне.