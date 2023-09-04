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Головин стал лучшим игроком матча с «Лансом» по версии болельщиков

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Полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим игроком четвёртого тура с «Лансом» по мнению болельщиков.
Головин стал лучшим игроком матча с «Лансом» по версии болельщиков
  • AFP
  • © CLEMENT MAHOUDEAU

Как сообщается на официальном сайте клуба, российский полузащитник стал лучшим игроком матча.

Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Адольфа Хюттера.

Мячи забили Уилфрид Синго (24-я минута), Александр Головин (36-я), Гильермо Марипан (59-я).

«Монако» с десятью очками вышел в лидеры Лиги 1. «Ланс» (одно) занимает 17-е место в турнирной таблице.

Ранее Головин высказался о перспективах команды в чемпионате Франции в новом сезоне.

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