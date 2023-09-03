Головин: «Монако» неплохо стартовал, но смотреть в таблицу смысла нет
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«Мы действительно неплохо стартовали, но смотреть сейчас в таблицу смысла нет — все главные матчи впереди. Сыграно слишком мало, и говорить о том, кто на каком месте находится, преждевременно», — приводит слова Головина «Матч ТВ».
2 сентября «Монако» разгромил «Ланс» в матче четвёртого тура чемпионата Франции по футболу. Игра завершилась со счётом 3:0. Головин забил на 36-й минуте.
«Монако» с десятью очками вышел в лидеры Лиги 1.
Ранее сообщалось, что «Монако» отпустит Головина в сборную России на сентябрьский сбор.