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Головин: «Монако» неплохо стартовал, но смотреть в таблицу смысла нет

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о перспективах команды в чемпионате Франции в новом сезоне.
Головин: «Монако» неплохо стартовал, но смотреть в таблицу смысла нет
  • Gettyimages.ru

«Мы действительно неплохо стартовали, но смотреть сейчас в таблицу смысла нет — все главные матчи впереди. Сыграно слишком мало, и говорить о том, кто на каком месте находится, преждевременно», — приводит слова Головина «Матч ТВ».

2 сентября «Монако» разгромил «Ланс» в матче четвёртого тура чемпионата Франции по футболу. Игра завершилась со счётом 3:0. Головин забил на 36-й минуте.

«Монако» с десятью очками вышел в лидеры Лиги 1. 

Ранее сообщалось, что «Монако» отпустит Головина в сборную России на сентябрьский сбор.

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