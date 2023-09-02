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«Монако» отпустит Головина в сборную России на сентябрьский сбор

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В «Монако» заявили, что отпустят российского полузащитника Александра Головина на сентябрьский сбор национальной команды России.
«Монако» отпустит Головина в сборную России на сентябрьский сбор
  • Gettyimages.ru

«Да, мы отпустим Головина в сборную, таков план», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

30 августа РФС опубликовал состав национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. 

7 и 11 сентября в городе Суэц пройдут матчи с олимпийской сборной Египта.

Ранее в Египетской футбольной ассоциации назвали матчи со сборной России возможностью проверить силы.

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