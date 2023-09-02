«Монако» отпустит Головина в сборную России на сентябрьский сбор

В «Монако» заявили, что отпустят российского полузащитника Александра Головина на сентябрьский сбор национальной команды России.

«Да, мы отпустим Головина в сборную, таков план», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

30 августа РФС опубликовал состав национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября.

7 и 11 сентября в городе Суэц пройдут матчи с олимпийской сборной Египта.

Ранее в Египетской футбольной ассоциации назвали матчи со сборной России возможностью проверить силы.