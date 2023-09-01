В Египетской футбольной ассоциации назвали матчи со сборной России возможностью проверить силы

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар поделился мнением о товарищеских матчах со сборной России.

«Это отличная возможность проверить свои силы. А команды смогут набраться опыта», — приводит слова Эль-Аттара «Спорт-Экспресс».

Матчи с олимпийской сборной Египта пройдут 7 и 11 сентября в городе Суэц.

30 августа РФС опубликовал состав национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов.

Ранее Мостовой назвал кошмаром вызов 49 игроков в сборную России.