В Египетской футбольной ассоциации назвали матчи со сборной России возможностью проверить силы
- РИА Новости
«Это отличная возможность проверить свои силы. А команды смогут набраться опыта», — приводит слова Эль-Аттара «Спорт-Экспресс».
Матчи с олимпийской сборной Египта пройдут 7 и 11 сентября в городе Суэц.
30 августа РФС опубликовал состав национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов.
Ранее Мостовой назвал кошмаром вызов 49 игроков в сборную России.