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В Египетской футбольной ассоциации назвали матчи со сборной России возможностью проверить силы

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Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар поделился мнением о товарищеских матчах со сборной России.
В Египетской футбольной ассоциации назвали матчи со сборной России возможностью проверить силы
  • РИА Новости

«Это отличная возможность проверить свои силы. А команды смогут набраться опыта», — приводит слова Эль-Аттара «Спорт-Экспресс».

Матчи с олимпийской сборной Египта пройдут 7 и 11 сентября в городе Суэц.

30 августа РФС опубликовал состав национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. 

Ранее Мостовой назвал кошмаром вызов 49 игроков в сборную России.

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