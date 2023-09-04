Костомаров: не нужно говорить, нужно делать

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал фотографию из спортивного зала.

«Не нужно говорить, нужно делать», — написал Костомаров в своём Telegram-канале.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться, однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций. 6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее Костомаров вместе с супругой записал видеообращение к болельщикам.