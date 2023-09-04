Le Parisien: квартиру бойца UFC Гана обокрали во время боя со Спиваком
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Неизвестные взломали входную дверь квартиры и украли часы с драгоценностями на общую сумму €150 тысяч, сообщает Le Parisien.
На месте происшествия были обнаружены улики и следы воров. Полиция начала расследование по факту кражи со взломом, однако дело было передано подразделению по борьбе со взломом территориальной безопасности французского департамента Валь-де-Марн.
Ранее пилот команды Ferrari «Формулы-1» Карлос Сайнс прокомментировал неудавшееся ограбление.