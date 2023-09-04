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Le Parisien: квартиру бойца UFC Гана обокрали во время боя со Спиваком

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Грабители вскрыли квартиру французского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сирила Гана во время поединка с молдаванином Сергеем Спиваком на UFC Fight Night 226.
Le Parisien: квартиру бойца UFC Гана обокрали во время боя со Спиваком
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

Неизвестные взломали входную дверь квартиры и украли часы с драгоценностями на общую сумму €150 тысяч, сообщает Le Parisien.

На месте происшествия были обнаружены улики и следы воров. Полиция начала расследование по факту кражи со взломом, однако дело было передано подразделению по борьбе со взломом территориальной безопасности французского департамента Валь-де-Марн. 

Ранее пилот команды Ferrari «Формулы-1» Карлос Сайнс прокомментировал неудавшееся ограбление.

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