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Сайнс — о попытке ограбления: главное, что все мы в порядке

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Пилот команды Ferrari «Формулы-1» Карлос Сайнс прокомментировал неудавшееся ограбление.
Сайнс — о попытке ограбления: главное, что все мы в порядке
  • AP
  • © Luca Bruno

«Как многие уже знают, вчера с нами случился досадный инцидент в Милане. Главное, что все мы в порядке и это останется лишь неприятной историей», — написал Сайнс в соцсетях.

По информации СМИ, спортсмен помог в задержании воров, которые украли у него часы после гонки. Трое неизвестных забрали у гонщика аксессуар стоимостью €300 тыс. Свидетели, узнавшие Сайнса, бросились вслед за грабителями. Позже трёх нарушителей закона арестовала полиция.

Ранее китайский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сонг Ядонг подвергся вооружённому ограблению.

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