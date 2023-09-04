Сайнс — о попытке ограбления: главное, что все мы в порядке

Пилот команды Ferrari «Формулы-1» Карлос Сайнс прокомментировал неудавшееся ограбление.

«Как многие уже знают, вчера с нами случился досадный инцидент в Милане. Главное, что все мы в порядке и это останется лишь неприятной историей», — написал Сайнс в соцсетях.

По информации СМИ, спортсмен помог в задержании воров, которые украли у него часы после гонки. Трое неизвестных забрали у гонщика аксессуар стоимостью €300 тыс. Свидетели, узнавшие Сайнса, бросились вслед за грабителями. Позже трёх нарушителей закона арестовала полиция.

Ранее китайский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сонг Ядонг подвергся вооружённому ограблению.