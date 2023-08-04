Узнать больше

Китайский боец UFC Сонг Ядонг стал жертвой вооружённого ограбления

Короткая ссылка
Китайский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сонг Ядонг подвергся вооружённому ограблению.
Китайский боец UFC Сонг Ядонг стал жертвой вооружённого ограбления
  • © AP Photo/Gregory Payan

«Прошлой ночью мы с другом возвращались в Сан-Франциско из Сакраменто. По пути нас под дулом пистолета ограбили четверо мужчин. Впервые в жизни меня держали под дулом пистолета», — сказал Сонг Ядонг в видео, опубликованном в социальной сети.

На счету 25-летнего китайца 20 побед и семь поражений в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Италии и «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма стал жертвой ограбления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить