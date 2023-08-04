Китайский боец UFC Сонг Ядонг стал жертвой вооружённого ограбления

Китайский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сонг Ядонг подвергся вооружённому ограблению.

«Прошлой ночью мы с другом возвращались в Сан-Франциско из Сакраменто. По пути нас под дулом пистолета ограбили четверо мужчин. Впервые в жизни меня держали под дулом пистолета», — сказал Сонг Ядонг в видео, опубликованном в социальной сети.

На счету 25-летнего китайца 20 побед и семь поражений в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Италии и «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма стал жертвой ограбления.