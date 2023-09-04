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Шишкина — о Загитовой в роли ведущей: верю, что всё будет лучше

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о том, как относится к фигуристке Алине Загитовой в роли ведущей.
Шишкина — о Загитовой в роли ведущей: верю, что всё будет лучше
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Я верю, что всё будет лучше. Понятно, что по сравнению с Ягудиным — плохо. Но у него и язык подвешен, и в театре играет. Да, ко мне иногда подходят люди и говорят: «Ты же видишь, какой это ужас?» Но она только учится», — цитирует Шишкину Sports.ru

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен сравнила навыки Алины Загитовой и Евгении Медведевой в качестве ведущих. 

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