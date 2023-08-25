Чен: Медведева и Загитова как ведущие — это разные лиги
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«Женька — боевая, разбитная, а Алина ещё пока не успела выболтаться. Но всему можно научить. Пока раскованности и подачи не хватает. Но она старается, а это главное», — цитирует Чен Sports.ru.
Напомним, что Алина Загитова выступает в роли ведущей программы «Ледниковый период», Медведева же является участницей шоу. Обе фигуристки приостановили спортивную карьеру, но о завершении официально не объявляли.
Ранее Иоланда Чен высказалась о переходе дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис в сборную Грузии.