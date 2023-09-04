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Алдонин: игра в исполнении ЦСКА была не очень зрелищной

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Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказался о ничьей в матче седьмого тура РПЛ с участием ЦСКА и «Зенита».
Алдонин: игра в исполнении ЦСКА была не очень зрелищной
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Матч получился боевой. В нём было больше борьбы, нежели конструктивного, красивого футбола. После гола армейцы отдали инициативу «Зениту». Игра в исполнении ЦСКА была не очень зрелищной. Конечно, пропустить гол на 88‑й минуте неприятно. Но в целом, если оценивать ход матча, то ничья — закономерный результат», — цитирует Алдонина «Матч ТВ».

Игра в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:1.

В составе армейской команды мяч забил Антон Заболотный (4-я минута). У коллектива из Санкт-Петербурга отличился Дуглас Сантос (88-я).

«Зенит» с 14 очками вышел на второе место в турнирной таблице. ЦСКА (11) располагается на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).

Ранее нападающий ЦСКА Давила после матча с «Зенитом» заявил, что драки — это часть футбола.

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