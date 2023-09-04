Нападающий ЦСКА Давила после матча с «Зенитом» заявил, что драки — это часть футбола
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Интенсивный футбол, много эмоций и стычек. Из-за этого зачастую происходят драки. Но это часть футбола. Стараешься всегда выйти победителем», — цитирует Давилу РИА Новости.
Напомним, что во втором тайме игроки команд несколько раз вступали в перепалку друг с другом. После игры нападающий армейцев Антон Заболотный заявил, что футболисты «Зенита» во время стычек вели себя колхозно, нападая исподтишка.
Встреча между командами завершилась со счётом 1:1.
Ранее Сергей Семак ответил Заболотному, назвавшему поведение игроков «Зенита» колхозом.