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Нападающий ЦСКА Давила после матча с «Зенитом» заявил, что драки — это часть футбола

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Нападающий ЦСКА Виктор Давила прокомментировал потасовку в матче седьмого тура чемпионата России с «Зенитом».
Нападающий ЦСКА Давила после матча с «Зенитом» заявил, что драки — это часть футбола
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Интенсивный футбол, много эмоций и стычек. Из-за этого зачастую происходят драки. Но это часть футбола. Стараешься всегда выйти победителем», — цитирует Давилу РИА Новости.

Напомним, что во втором тайме игроки команд несколько раз вступали в перепалку друг с другом. После игры нападающий армейцев Антон Заболотный заявил, что футболисты «Зенита» во время стычек вели себя колхозно, нападая исподтишка.

Встреча между командами завершилась со счётом 1:1.

Ранее Сергей Семак ответил Заболотному, назвавшему поведение игроков «Зенита» колхозом.

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