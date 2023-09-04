Семак ответил Заболотному, назвавшему поведение игроков «Зенита» колхозом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова нападающего ЦСКА Антона Заболотного после стычки в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

«Заболотный назвал поведение игроков «Зенита» колхозным? Ему надо посмотреть на действия своих игроков, чтобы потом давать оценку. Я не видел провокаций со стороны моей команды», — цитирует Семака «РБ Спорт».

После игры нападающий заявил, что футболисты «Зенита» во время стычек вели себя «колхозно», нападая исподтишка.

Встреча между командами завершилась со счётом 1:1.

«Зенит» с 14 очками вышел на второе место в турнирной таблице. ЦСКА (11) располагается на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).

Ранее сообщалось, что Сергей Семак недоволен судейством в РПЛ в сезоне-2023/24.