Мостовой: огромный респект Кузяеву, что бросил «малину» и уехал во Францию
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«Мы рады, что Далер играет и забивает, что несвойственно ему. Огромный ему респект, что бросил «малину» и уехал во Францию, где много крепких ребят, но уже с первых туров зарекомендовал себя», — цитирует Мостового Sport24.
Гол 30-летнего Кузяева помог «Гавру» разгромить «Лорьян» (3:0) в рамках четвёртого тура чемпионата Франции. Россиянин открыл счёт в игре, отличившись на 53-й минуте. Полузащитник записал в свой актив второй гол за французский клуб.
Ранее отец Кузяева заявил, что Далер прогрессирует в «Гавре».