Узнать больше

Мостовой: огромный респект Кузяеву, что бросил «малину» и уехал во Францию

Короткая ссылка
Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о решении полузащитника Далера Кузяева перейти во французский «Гавр».
Мостовой: огромный респект Кузяеву, что бросил «малину» и уехал во Францию
  • AFP
  • © LOIC VENANCE

«Мы рады, что Далер играет и забивает, что несвойственно ему. Огромный ему респект, что бросил «малину» и уехал во Францию, где много крепких ребят, но уже с первых туров зарекомендовал себя», — цитирует Мостового Sport24.

Гол 30-летнего Кузяева помог «Гавру» разгромить «Лорьян» (3:0) в рамках четвёртого тура чемпионата Франции. Россиянин открыл счёт в игре, отличившись на 53-й минуте. Полузащитник записал в свой актив второй гол за французский клуб.

Ранее отец Кузяева заявил, что Далер прогрессирует в «Гавре».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить