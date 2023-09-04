Мостовой: огромный респект Кузяеву, что бросил «малину» и уехал во Францию

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о решении полузащитника Далера Кузяева перейти во французский «Гавр».

«Мы рады, что Далер играет и забивает, что несвойственно ему. Огромный ему респект, что бросил «малину» и уехал во Францию, где много крепких ребят, но уже с первых туров зарекомендовал себя», — цитирует Мостового Sport24.

Гол 30-летнего Кузяева помог «Гавру» разгромить «Лорьян» (3:0) в рамках четвёртого тура чемпионата Франции. Россиянин открыл счёт в игре, отличившись на 53-й минуте. Полузащитник записал в свой актив второй гол за французский клуб.

Ранее отец Кузяева заявил, что Далер прогрессирует в «Гавре».