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Главный тренер «Гавра»: Кузяев — лучший игрок, с которым я работал

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Главный тренер «Гавра» Лука Элснер оценил игру российского полузащитника команды Далера Кузяева в матче с «Лорьяном» в четвёртом туре чемпионата Франции.
Главный тренер «Гавра»: Кузяев — лучший игрок, с которым я работал
  • AFP
  • © LOIC VENANCE

«Вероятно, Кузяев — лучший игрок из всех, с кем я работал, по тому, как он может находить свободные зоны и перемещаться по полю. Чем больше времени он получает, тем точнее становятся его действия», — цитирует Элснера L'Equipe.

Гол 30-летнего Кузяева помог «Гавру» разгромить «Лорьян» — 3:0. Кузяев открыл счёт в игре, отличившись на 53-й минуте. Российский полузащитник записал в свой актив второй гол за французский клуб.

Ранее отец Кузяева заявил, что Далер прогрессирует в «Гавре».

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