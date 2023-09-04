Главный тренер «Гавра»: Кузяев — лучший игрок, с которым я работал
- AFP
- © LOIC VENANCE
«Вероятно, Кузяев — лучший игрок из всех, с кем я работал, по тому, как он может находить свободные зоны и перемещаться по полю. Чем больше времени он получает, тем точнее становятся его действия», — цитирует Элснера L'Equipe.
Гол 30-летнего Кузяева помог «Гавру» разгромить «Лорьян» — 3:0. Кузяев открыл счёт в игре, отличившись на 53-й минуте. Российский полузащитник записал в свой актив второй гол за французский клуб.
Ранее отец Кузяева заявил, что Далер прогрессирует в «Гавре».