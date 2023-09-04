Женская сборная Турции обыграла Сербию и впервые стала чемпионом Европы
Встреча в Брюсселе завершилась со счётом 3:2.
Таким образом, турецкая женская сборная впервые в истории стала победителем чемпионата Европы. Бронзовым призёром стала команда Нидерландов, обыгравшая Италию (3:0).
24 июня совет Международной федерации волейбола (FIVB) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от турниров.
Ранее Эстония бойкотировала генассамблею Европейской конфедерации волейбола в Брюсселе из-за участия России и Белоруссии.