Эстония бойкотировала генассамблею ЕКВ из-за участия России
- РИА Новости
Как сообщает эстонский портал ERR, такое же решение было принято Латвией, Литвой, Украиной и Польшей — их голоса в итоге были переданы другим федерациям.
Ежегодный конгресс ЕКВ проходил 2 сентября в бельгийском Брюсселе, куда были приглашены представители российской и белорусской федераций.
На данный момент российские и белорусские волейболисты не допускаются к соревнованиям под эгидой организации.
Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) назвала ожидаемым продление отстранения от турниров.