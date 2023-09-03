Эстония бойкотировала генассамблею ЕКВ из-за участия России

Эстония бойкотировала генассамблею Европейской конфедерации волейбола в Брюсселе из-за участия России и Белоруссии.

Как сообщает эстонский портал ERR, такое же решение было принято Латвией, Литвой, Украиной и Польшей — их голоса в итоге были переданы другим федерациям.

Ежегодный конгресс ЕКВ проходил 2 сентября в бельгийском Брюсселе, куда были приглашены представители российской и белорусской федераций.

На данный момент российские и белорусские волейболисты не допускаются к соревнованиям под эгидой организации.

Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) назвала ожидаемым продление отстранения от турниров.