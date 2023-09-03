Узнать больше

Эстония бойкотировала генассамблею ЕКВ из-за участия России

Короткая ссылка
Эстония бойкотировала генассамблею Европейской конфедерации волейбола в Брюсселе из-за участия России и Белоруссии.
Эстония бойкотировала генассамблею ЕКВ из-за участия России
  • РИА Новости

Как сообщает эстонский портал ERR, такое же решение было принято Латвией, Литвой, Украиной и Польшей — их голоса в итоге были переданы другим федерациям.

Ежегодный конгресс ЕКВ проходил 2 сентября в бельгийском Брюсселе, куда были приглашены представители российской и белорусской федераций.

На данный момент российские и белорусские волейболисты не допускаются к соревнованиям под эгидой организации.

Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) назвала ожидаемым продление отстранения от турниров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить