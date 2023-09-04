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Алиев: в Петербурге фигурному катанию стало уделяться больше внимания

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Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о повышении интереса к мужскому одиночному катанию в Санкт-Петербурге.

«Да, чувствуется, что стало больше внимания уделяться фигурному катанию в Петербурге. Во многом благодаря нашей федерации. Она очень много сделала в этом сезоне. Болельщики наслаждаются видом спорта внутри страны в полном объёме», — цитирует Алиева «Чемпионат». 

24-летний спортсмен является чемпионом Европы в мужском одиночном катании. Также на его счету серебряная медаль чемпионата Европы 2018 года, чемпионство в первенстве страны. На юниорском уровне он становился бронзовым призёром Юношеских Олимпийских игр 2016 года и участником Олимпийских игр 2018 года. 

Ранее Алиев высказался на тему допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

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