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Салихова назвала причины поражения «Спартака» от «Краснодара»

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение красно-белых в матче седьмого тура чемпионата России от «Краснодара».

«Краснодар» — самый удобный соперник, раньше им много забивали. Видимо, тренеру хочется обосновать свои трансферы, поэтому одномоментно на поле много новых игроков, которые ещё не сыграны между собой», — цитирует Салихову Sport24.

Она также добавила, что матч с «Динамо» в рамках Кубка России показал, какие связки работают в команде.

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков. Лидером является «Краснодар» (17).

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» обсудит с Абаскалем отсутствие побед в последних матчах РПЛ. 

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