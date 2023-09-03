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Руководство «Спартака» обсудит с Абаскалем отсутствие побед в последних матчах РПЛ

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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал понять, что руководство московского клуба беспокоит ситуация с безвыигрышной серией из четырех матчей в чемпионате России по футболу.

«Это, безусловно, влияет на наше настроение, для нас это серьезная ситуация, и мы сейчас вместе с Гильермо будем думать, как из неё выбраться», — цитирует Малышева ТАСС.

«Спартак» не знает вкус побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) уже на протяжении четырёх матчей.

Красно-белые в матче седьмого тура на выезде проиграли «Краснодару» со счётом 0:2. «Спартак» с десятью очками находится на десятой позиции.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды от «Краснодара» в матче седьмого тура РПЛ.

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