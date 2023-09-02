Абаскаль — о поражении от «Краснодара»: это моя ошибка
«В первую очередь хотел сказать, что это моя ошибка, моя ответственность. Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность. Не могу сказать, что игра нам не удавалась. После замен мы играли лучше, у нас появилось больше моментов, было больше обострений, подходов к воротам», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».
Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:0.
Мячи забили нападающий Джон Кордоба (39-я минута) и Эдуард Сперцян (83-я, пенальти).
Таким образом, «Краснодар» с 17 очками поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» с десятью очками находится на 10-й позиции.
Ранее сообщалось, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия сыграл 200-й матч в чемпионате России по футболу.