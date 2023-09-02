Джикия провёл 200-й матч в РПЛ

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия сыграл 200-й матч в чемпионате России по футболу.

29-летний футболист провёл 162 матча за «Спартак» и 38 за пермский «Амкар».

«Спартак» на своём поле проиграл «Краснодару» (0:2) в матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Мячи забили нападающий Джон Кордоба (39-я минута) и Эдуард Сперцян (83-я, пенальти).

«Краснодар» с 17 очками поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» с десятью очками находится на 10-й позиции.

Ранее сообщалось, что Джикия был заменён в конце второго тайма матча седьмого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».