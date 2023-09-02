Сперцян — об исполнении пенальти «Краснодаром»: защитник «Спартака» испортил точку

Сперцян рассказал, что игрок московского «Спартака» применил хитрый ход перед пенальти в ворота красно-белых в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

«Защитник «Спартака» испортил точку. Он просто стоял и бил по ней. Я увидел это и сказал судье. Он сказал, что не видел. Там вместо точки была яма. Мяч был под полем», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

При этом 23-летний футболист сборной Армении признался, что игра со столичным клубом не стала лёгкой прогулкой для «быков».

«Не сказал бы, что легко обыграли. Они ничего не могли сделать? Ну, не знаю. У них были моменты, не знаю, что сказать про это», — добавил Сперцян.

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Владимира Ивича. Мячи забили Кордоба (39-я минута) и Сперцян (83-я, пенальти).

«Краснодар» с 17 очками поднялся на первую строчку в турнирной таблице, «Спартак» с десятью очками находится на 10-й позиции.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды от «Краснодара» в матче седьмого тура РПЛ.