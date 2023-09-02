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Хабиб — об успехе «клана Нурмагомедовых»: всё из-за методики отца

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о секрете успеха своей команды спортсменов.
Хабиб — об успехе «клана Нурмагомедовых»: всё из-за методики отца
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«Я бы сказал, что это воспитание отца, его методика. Он говорил: «Если это мой спортсмен, то должен соответствовать моим требованиям. Если он не соответствует им, значит, должен отдалиться от команды». Если в ящике есть испорченный помидор, надо его вытащить, иначе другие тоже испортит», — цитирует Нурмагомедова Gorilla Fighting. 

В октябре 2020 года боец одержал победу над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, в июле 2020 года.

Ранее Нурмагомедов поделился мнением о реванше между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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