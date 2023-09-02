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Нурмагомедов заявил, что реванш с Оливейрой не будет лёгким для Махачева

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о реванше между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Нурмагомедов заявил, что реванш с Оливейрой не будет лёгким для Махачева
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«Для Ислама больше риска будет. Оливейре терять нечего, он и так уже проигрывал. Для них обоих бой не будет лёгким. Для Ислама второй бой будет сложнее, чем первый», — приводит слова Нурмагомедова Gorilla Fighting.

Бой между Махачевым и Оливейрой пройдёт 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294.

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» Оливейру во втором раунде. В феврале боец провёл первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Алекса Волкановски.

Ранее сообщалось, что Гаджиев считает Махачева фаворитом в реванше с Оливейрой на UFC 294.

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