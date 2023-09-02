Веснина: Медведев постепенно набирает форму на US Open 2023

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина считает, что Даниил Медведев способен показать хороший результат на Открытом чемпионате США по теннису 2023 года.

«Медведев любит хард и US Open — ему подходит покрытие этого турнира. Думаю, он постепенно будет набирать форму. Мне кажется, Даня на этом US Open хорошо сыграет», — цитирует Веснину «Чемпионат».

По её мнению, Медведев очень уверенно провёл матч второго круга с австралийцем Кристофером О’Коннеллом.

«В третьем сете он немного потерял концентрацию, а соперник сыграл неплохо. Даня играет со своими «приколами», но у него такой склад характера и психика, что иногда нужно с кем-то поругаться и выплеснуть свои эмоции», — добавила Веснина.

Россиянин обыграл О'Коннелла со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. Продолжительность встречи составила 3 часа 5 минут.

В следующем круге Медведев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Ранее Медведев высказался о победе над О'Коннеллом в матче второго круга Открытого чемпионата США.





