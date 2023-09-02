Плющев: КХЛ дала пощёчину IIHF в деле Федотова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) поступило правильно, проигнорировав решение Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировать вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«История на этом точно не закончена. IIHF будет предпринимать какие-то действия, поскольку ей, по сути, дали пощёчину. Что ж, мы умеем сами создавать себе трудности и потом их решать», — цитирует Плющева РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что решить этот вопрос «можно было без всяких фортелей».

«Было понятно, что Федотов всё-таки выйдет играть. В ином случае ЦСКА и лично Игорь Есмантович потеряли бы лицо перед своими болельщиками», — добавил Плющенко.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября и заканчивается 31 декабря 2023 года. Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.

27 августа стало известно, что ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

1 сентября IIHF наложит штраф в размере 5 тыс. швейцарских франков на ФХР.

Ранее сообщалось, что ЦСКА с Федотовым уступил «Ак Барсу» на старте нового сезона КХЛ.