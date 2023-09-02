Плющев: КХЛ дала пощёчину IIHF в деле Федотова
«История на этом точно не закончена. IIHF будет предпринимать какие-то действия, поскольку ей, по сути, дали пощёчину. Что ж, мы умеем сами создавать себе трудности и потом их решать», — цитирует Плющева РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что решить этот вопрос «можно было без всяких фортелей».
«Было понятно, что Федотов всё-таки выйдет играть. В ином случае ЦСКА и лично Игорь Есмантович потеряли бы лицо перед своими болельщиками», — добавил Плющенко.
14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября и заканчивается 31 декабря 2023 года. Федотов будет заявлен в составе армейцев на предстоящий сезон КХЛ до окончания дисквалификации.
27 августа стало известно, что ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.
1 сентября IIHF наложит штраф в размере 5 тыс. швейцарских франков на ФХР.
Ранее сообщалось, что ЦСКА с Федотовым уступил «Ак Барсу» на старте нового сезона КХЛ.