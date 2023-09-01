ЦСКА с Федотовым уступил «Ак Барсу» на старте нового сезона КХЛ
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- © Daniel Felipe Kutepov
Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова.
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (17-я минута), Дмитрий Яшкин (37-я), Никита Дыняк (37-я), Александр Радулов (53-я), Вадим Шипачёв (54-я). Вратарь Тимур Билялов отразил 22 броска.
У проигравших отличились Никита Нестеров (23-я), Ярослав Дыбленко (47-я). Голкипер Иван Федотов отразил 22 броска.
ЦСКА 3 сентября примет на своём льду «Адмирал» из Владивостока. «Ак Барс» на следующий день сыграет дома с челябинским «Трактором».
Ранее сообщалось, что IIHF оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ.