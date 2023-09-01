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ЦСКА с Федотовым уступил «Ак Барсу» на старте нового сезона КХЛ

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Московский ЦСКА на своём льду потерпел поражение в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».
ЦСКА с Федотовым уступил «Ак Барсу» на старте нового сезона КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (17-я минута), Дмитрий Яшкин (37-я), Никита Дыняк (37-я), Александр Радулов (53-я), Вадим Шипачёв (54-я). Вратарь Тимур Билялов отразил 22 броска.

У проигравших отличились Никита Нестеров (23-я), Ярослав Дыбленко (47-я). Голкипер Иван Федотов отразил 22 броска.

ЦСКА 3 сентября примет на своём льду «Адмирал» из Владивостока. «Ак Барс» на следующий день сыграет дома с челябинским «Трактором».

Ранее сообщалось, что IIHF оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ.

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