Шипачёв первым в истории КХЛ достиг отметки в 600 голевых передач
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36-летний форвард принял участие в одной из голевых атак и стал первым игроком в истории лиги, который достиг отметки в 600 результативных передач.
На втором месте в списке лучших ассистентов КХЛ располагается Сергей Мозякин (509), на третьем — Александр Радулов (429), на четвёртом — Данис Зарипов (393) и на пятом — Никита Гусев (320).
Игра на «ЦСКА Арене» завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова.
Ранее Билялетдинов сообщил, что нападающий Евгений Свечников в данный момент набирает оптимальную физическую форму.