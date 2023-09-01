Шипачёв первым в истории КХЛ достиг отметки в 600 голевых передач

Нападающий Вадим Шипачёв помог казанскому «Ак Барсу» переиграть московский ЦСКА в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

36-летний форвард принял участие в одной из голевых атак и стал первым игроком в истории лиги, который достиг отметки в 600 результативных передач.

На втором месте в списке лучших ассистентов КХЛ располагается Сергей Мозякин (509), на третьем — Александр Радулов (429), на четвёртом — Данис Зарипов (393) и на пятом — Никита Гусев (320).

Игра на «ЦСКА Арене» завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова.

Ранее Билялетдинов сообщил, что нападающий Евгений Свечников в данный момент набирает оптимальную физическую форму.