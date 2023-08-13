Тренер «Ак Барса»: Свечников не готов играть в ближайшее время

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал понять, что нападающий Евгений Свечников в данный момент набирает оптимальную физическую форму.

«Свечников пока не готов, не хотелось бы его ставить на следующий матч в понедельник. Мы дадим ему время. Сначала тренировать будем его, потом наигрывать», — цитирует Билялетдинова РИА Новости.

11 августа стало известно, что 29-летний форвард подписал контракт с «Ак Барсом» на два года.

В сезоне-2022/23 Свечников выступал за «Сан-Хосе Шаркс». Он набрал 14 (8 + 6) очков в 59 играх.

Ранее бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов заявил, что «Ак Барс» правильно сделал, подписав контракт со Свечниковым.