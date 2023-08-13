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Щитов уверен, что Свечников украсит чемпионат КХЛ

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Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов считает, что казанский «Ак Барс» правильно сделал, подписав контракт с нападающим Евгением Свечниковым.

«Свечников обладает солидным международным опытом, он выступал в НХЛ и низших североамериканских лигах. Это замечательно, что хороший и перспективный игрок возвращается в наш чемпионат», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

По его словам, Свечников, который имеет опыт игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), обязательно усилит казанскую команду.

«Евгений попадёт в хорошие тренерские руки Зинэтулы Билялетдинова. Здорово, что Казань собирает сейчас достаточно мощную команду. Они делают то, что будет приковывать внимание болельщиков по всей стране», — добавил Щитов.

11 августа стало известно, что 29-летний форвард подписал контракт с «Ак Барсом» на два года.

В сезоне-2022/23 Свечников выступал за «Сан-Хосе Шаркс». Он набрал 14 (8 + 6) очков в 59 играх.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» вывел из обращения игровой номер Зарипова.



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