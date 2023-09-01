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Гимнастка Листунова сообщила, что будет надеяться на участие в Олимпиаде-2024

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова рассказала, что будет надеяться на участие в Олимпийских играх в Париже.
Гимнастка Листунова сообщила, что будет надеяться на участие в Олимпиаде-2024
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Ждём допуска, надежда умирает последней, ждём до победного. Очень хочется надеяться, что нам предложат выступать на международных стартах на приемлемых условиях», — приводит слова Листуновой ТАСС.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что Давид Белявский считает условия допуска россиян к международным стартам нереальными.

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