Тренер «Вашингтона» Карбери назвал чудом природы телосложение Овечкина
- AP
«Телосложение Овечкина — чудо природы. Физическая форма Александра в таком возрасте и вызов своему возрасту — лишь часть того, что делает его особенным», — приводит слова Карбери пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
37-летний игрок с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от канадца Уэйна Гретцки на 72 гола.
Ранее Овечкин заявил, что ему до сих пор не верится, что можно превзойти рекорд Гретцки.