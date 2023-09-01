Тренер «Вашингтона» Карбери назвал чудом природы телосложение Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил физическую форму нападающего и капитана команды Александра Овечкина.

«Телосложение Овечкина — чудо природы. Физическая форма Александра в таком возрасте и вызов своему возрасту — лишь часть того, что делает его особенным», — приводит слова Карбери пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

37-летний игрок с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от канадца Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее Овечкин заявил, что ему до сих пор не верится, что можно превзойти рекорд Гретцки.