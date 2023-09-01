Узнать больше

Тренер «Вашингтона» Карбери назвал чудом природы телосложение Овечкина

Короткая ссылка
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил физическую форму нападающего и капитана команды Александра Овечкина.
Тренер «Вашингтона» Карбери назвал чудом природы телосложение Овечкина
  • AP

«Телосложение Овечкина — чудо природы. Физическая форма Александра в таком возрасте и вызов своему возрасту — лишь часть того, что делает его особенным», — приводит слова Карбери пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

37-летний игрок с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от канадца Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее Овечкин заявил, что ему до сих пор не верится, что можно превзойти рекорд Гретцки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить