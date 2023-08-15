Узнать больше

Овечкин — о рекорде Гретцки: до сих пор не верится, что его можно превзойти

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о рекорде канадца Уэйна Гретцки.
Овечкин — о рекорде Гретцки: до сих пор не верится, что его можно превзойти
  • AP
  • © Nick Wass

«Опять же, кто‑то мог догнать Гретцки, но не сделал этого. Были причины у того же Ягра, того же Горди. Но до сих пор не верится, что его можно побить. Вроде кажется, 72 шайбы… Но здесь очень много факторов: травмы, стечение обстоятельств. Конечно, будем пытаться, будем делать всё возможное, но посмотрим», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что тысяча забитых шайб в НХЛ является нереальностью. 

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

37-летний россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее Овечкин прокомментировал поединок между американскими предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить