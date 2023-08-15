Овечкин — о рекорде Гретцки: до сих пор не верится, что его можно превзойти

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о рекорде канадца Уэйна Гретцки.

«Опять же, кто‑то мог догнать Гретцки, но не сделал этого. Были причины у того же Ягра, того же Горди. Но до сих пор не верится, что его можно побить. Вроде кажется, 72 шайбы… Но здесь очень много факторов: травмы, стечение обстоятельств. Конечно, будем пытаться, будем делать всё возможное, но посмотрим», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что тысяча забитых шайб в НХЛ является нереальностью.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

37-летний россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее Овечкин прокомментировал поединок между американскими предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском.