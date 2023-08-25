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Глава RFEF Рубиалес принёс извинения королеве Испании за неприличный жест

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Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес принёс извинения королеве Испании Летисии за неприличный жест во время празднования победы сборной на женском чемпионате мира.

«Я прошу прощения у Её Величества, я никогда не вёл себя так в ложе. Я не оправдываю себя, я сожалею», — цитирует Рубиалеса Marca.

Во время церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира функционер, находясь в VIP-ложе рядом с королевой Испании Летисией и ее 16-летней дочерью Софией, схватился рукой за пах.

По информации СМИ, 25 августа Рубиалес подаст в отставку с поста президента RFEF из-за того, что поцеловал футболистку сборной Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения на ЧМ. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса из-за поцелуя футболистки женской национальной команды Дженнифер Эрмосо.

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