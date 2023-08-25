Глава RFEF Рубиалес принёс извинения королеве Испании за неприличный жест

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес принёс извинения королеве Испании Летисии за неприличный жест во время празднования победы сборной на женском чемпионате мира.

«Я прошу прощения у Её Величества, я никогда не вёл себя так в ложе. Я не оправдываю себя, я сожалею», — цитирует Рубиалеса Marca.

Во время церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира функционер, находясь в VIP-ложе рядом с королевой Испании Летисией и ее 16-летней дочерью Софией, схватился рукой за пах.

По информации СМИ, 25 августа Рубиалес подаст в отставку с поста президента RFEF из-за того, что поцеловал футболистку сборной Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения на ЧМ. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса из-за поцелуя футболистки женской национальной команды Дженнифер Эрмосо.