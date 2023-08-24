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ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении главы RFEF за поцелуй футболистки

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Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса из-за поцелуя футболистки женской национальной команды Дженнифер Эрмосо.
ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении главы RFEF за поцелуй футболистки
  • Gettyimages.ru

«ФИФА подтверждает непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей», — говорится в сообщении организации.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее сообщалось, что главе RFEF грозит дисквалификация за поцелуй футболистки.

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