ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении главы RFEF за поцелуй футболистки

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса из-за поцелуя футболистки женской национальной команды Дженнифер Эрмосо.

«ФИФА подтверждает непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей», — говорится в сообщении организации.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее сообщалось, что главе RFEF грозит дисквалификация за поцелуй футболистки.