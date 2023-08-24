ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении главы RFEF за поцелуй футболистки
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«ФИФА подтверждает непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей», — говорится в сообщении организации.
Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.
Ранее сообщалось, что главе RFEF грозит дисквалификация за поцелуй футболистки.