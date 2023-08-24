Mundo Deportivo: главе RFEF грозит дисквалификация за поцелуй футболистки

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес может быть дисквалифицирован на срок от двух до шести месяцев за поцелуй футболистки женской национальной команды Дженнифер Эрмосо.

Как сообщает Mundo Deportivo, комитет по этике RFEF не будет требовать увольнения Рубиалеса.

По информации источника, при этом даже полугодичная дисквалификация позволит президенту вернуться на свою должность до подготовки к выборам 2024 года.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал футболистку сборной Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее в RFEF назвали клеветой обвинения в сексуальных домогательствах Рубиалеса к бывшей коллеге.