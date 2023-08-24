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В RFEF назвали клеветой обвинения в сексуальных домогательствах Рубиалеса к бывшей коллеге

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Королевская федерация футбола Испании считает беспочвенными обвинения Тамары Рамос, бывшей коллеги президента RFEF Луиса Рубиалеса, в сексуальных домогательствах.

Слова Рамос направлены на то, чтобы нанести репутационный ущерб Рубиалесу, воспользовавшись шумихой в СМИ после ситуации с поцелуем, говориться в сообщении пресс-службы RFEF.

Рамос занимала пост директора по маркетингу в Ассоциации футболистов Испании (AFE), когда её возглавлял Рубиалес. Тамара подала на спортивного чиновника иск в 2017 году за сексуальные домогательства. В итоге было достигнуто досудебное соглашение по делу о харассменте.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал футболистку сборной Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее Профессиональная женская футбольная лига Испании потребовала дисквалифицировать Рубиалеса.

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