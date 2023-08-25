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Фёдоров допустил, что вратарь ЦСКА Федотов может сыграть в матче с «Амуром»

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Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров не исключил, что голкипер Иван Федотов сможет помочь своей команде во втором матче группового этапа Кубка мэра Москвы с хабаровским «Амуром».

«Кто выйдет на матч с «Амуром»? По вратарям точно не скажу. Завтра, может быть, Ваня Федотов сыграет, но точно не могу сказать», — цитирует Фёдорова ТАСС.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступит в силу 1 сентября и закончится 31 декабря.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее агент олимпийского чемпиона Николая Прохоркина Ольга Корсунская подтвердила информацию о расторжении контракта с «Сочи».

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