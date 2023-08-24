Агент Прохоркина подтвердила информацию о расторжении контракта с «Сочи»

Агент олимпийского чемпиона Николая Прохоркина Ольга Корсунская подтвердила информацию о расторжении контракта с «Сочи».

«Контракт с «Сочи» был заключён и расторгнут. Будем рассматривать предложения», — приводит слова Корсунской ТАСС.

СКА объявил о переходе Прохоркина в «Сочи» в обмен на денежную компенсацию 24 августа.

В сезоне-2022/23 он в десяти матчах набрал пять очков (одна шайба + четыре результативных паса).

Нападающий также играл за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Металлург» и «Авангард».

Ранее Роман Ротенберг сообщил, что было принято решение не продлевать контракт с Прохоркиным.