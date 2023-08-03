Олимпийский чемпион Прохоркин покинет ХК СКА

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг сообщил, что было принято решение не продлевать контракт с олимпийским чемпионом по хоккею Николаем Прохоркиным.

«Хотим поблагодарить Прохоркина, с которым мы много добились и на клубном уровне, и на Олимпиаде. Совместно с Николаем и его агентом ищем варианты продолжения карьеры», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Прохоркин в сезоне-2022/23 в десяти матчах набрал пять (одна шайба + четыре результативных паса) очков. 29-летний нападающий также играл за московский ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». Также он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Лос-Анджелес Кингз».

Ранее сообщалось, что Ротенберг продлил контракт со СКА на пять лет.























