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Получивший паспорт РФ защитник ХК «Динамо» Менелл делает успехи в изучении русского языка

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Капитан московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Андрей Миронов сообщил, что получивший российский паспорт американец Бреннан Менелл скоро начнёт общаться с партнёрами по команде на хорошем русском языке.
Получивший паспорт РФ защитник ХК «Динамо» Менелл делает успехи в изучении русского языка
  • РИА Новости

«Прекрасно восприняли, он отличный парень. Думаю, что он Дица перебьёт в конце сезона по русскому языку. Он делает очень большие успехи в обучении русскому языку», — цитирует Миронова ТАСС.

27 июля президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Менеллу. 26-летний уроженец Миннесоты в сезоне-2022/23 в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 24 (2 гола + 22 результативные передачи) очка.

Ранее сообщалось, что ФХР разрешил Менеллу выступать за сборную России.

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