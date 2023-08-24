Получивший паспорт РФ защитник ХК «Динамо» Менелл делает успехи в изучении русского языка

Капитан московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Андрей Миронов сообщил, что получивший российский паспорт американец Бреннан Менелл скоро начнёт общаться с партнёрами по команде на хорошем русском языке.

РИА Новости