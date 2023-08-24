Получивший паспорт РФ защитник ХК «Динамо» Менелл делает успехи в изучении русского языка
- РИА Новости
«Прекрасно восприняли, он отличный парень. Думаю, что он Дица перебьёт в конце сезона по русскому языку. Он делает очень большие успехи в обучении русскому языку», — цитирует Миронова ТАСС.
27 июля президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Менеллу. 26-летний уроженец Миннесоты в сезоне-2022/23 в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 24 (2 гола + 22 результативные передачи) очка.
Ранее сообщалось, что ФХР разрешил Менеллу выступать за сборную России.