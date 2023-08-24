Español: Рубиалес 25 августа подаст в отставку с поста президента RFEF

Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес принял решение подать в отставку в свете скандала с поцелуем игрока национальной сборной Дженнифер Эрмосо.

Рубиалес решил завтра покинуть свой пост. Взамен Высший совет по делам спорта (CSD) закроет дисциплинарное дело в отношении футбольного чиновника, сообщает El Español.

Профессиональная женская футбольная лига Испании (FPF) 23 августа потребовала от CSD применить дисциплинарные санкции в отношении Рубиалеса.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения глава RFEF поцеловал футболистку сборной Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Эрмосо 23 августа призвала принять меры против Рубиалеса после поцелуя.

Ранее Тамара Рамос, бывшая коллега Рубиалеса, напомнила, что в 2017 году обвинила главу RFEF в сексуальных домогательствах.