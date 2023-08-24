Романо: «Байер» и «Рома» договорились об аренде Азмуна

«Байер» и «Рома» договорились об аренде нападающего Сердара Азмуна.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист пройдёт медосмотр 25 августа.

У «Ромы» будет необязательное право выкупа за €12 млн.

Отмечается, что ключевым в принятии решения стал звонок от главного тренера команды Жозе Моуринью.

18 августа появилась информация о том, что «Зенит» готов предложить Азмуну зарплату €3 млн за сезон. Отмечалось, что представители петербургского клуба уже связались с иранским нападающим. Он перешёл из петербургского клуба в «Байер» зимой 2022 года.

Ранее агент Азмуна сообщил, что игрок перейдёт в «Рому» в летнее трансферное окно.