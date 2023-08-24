Агент Тилавпур: Азмун продолжит карьеру в «Роме» по личному приглашению Моуринью
- РИА Новости
«Азмун продолжит карьеру в «Роме» по личному приглашению Моуринью. На 99% об этом официально объявят в ближайшее время, возможно, даже сегодня», — цитирует Тилавпура «Матч ТВ».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, «Рома» вслед за «Миланом» сделала немецкому клубу предложение по переходу 28-летнего игрока.
По информации источника, в ближайшие время футболист должен принять решение о продолжении карьеры.
18 августа появилась информация о том, что «Зенит» готов предложить Азмуну зарплату €3 млн за сезон. Отмечалось, что представители петербургского клуба уже связались с иранским нападающим. Он перешёл из петербургского клуба в «Байер» зимой 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет предложить «Байеру» за Азмуна €5 млн.