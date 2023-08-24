Узнать больше

Бразильский защитник «Крыльев» Костанца рассказал, зачем ему российское гражданство

Короткая ссылка
Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, почему хочет получить российское гражданство.
Бразильский защитник «Крыльев» Костанца рассказал, зачем ему российское гражданство
  • РИА Новости

«Это поможет команде. Я не буду считаться иностранцем. Плюс, можно будет избавиться от всех бюрократических процедур: от проверок миграционной службы и прочего», — цитирует игрока «Матч ТВ».

Он отметил, что клуб уже говорил с его агентом по поводу смены гражданства.

Костанца выступает за «Крылья Советов» с января 2022 года. За это время он провёл за команду 35 матчей и забил пять мячей.

Ранее Фернандо Костанца сравнил Самару и Рио-де-Жанейро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить