Бразильский защитник «Крыльев» Костанца рассказал, зачем ему российское гражданство
- РИА Новости
«Это поможет команде. Я не буду считаться иностранцем. Плюс, можно будет избавиться от всех бюрократических процедур: от проверок миграционной службы и прочего», — цитирует игрока «Матч ТВ».
Он отметил, что клуб уже говорил с его агентом по поводу смены гражданства.
Костанца выступает за «Крылья Советов» с января 2022 года. За это время он провёл за команду 35 матчей и забил пять мячей.
Ранее Фернандо Костанца сравнил Самару и Рио-де-Жанейро.