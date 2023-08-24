Бразильский защитник «Крыльев» Костанца рассказал, зачем ему российское гражданство

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, почему хочет получить российское гражданство.

«Это поможет команде. Я не буду считаться иностранцем. Плюс, можно будет избавиться от всех бюрократических процедур: от проверок миграционной службы и прочего», — цитирует игрока «Матч ТВ».

Он отметил, что клуб уже говорил с его агентом по поводу смены гражданства.

Костанца выступает за «Крылья Советов» с января 2022 года. За это время он провёл за команду 35 матчей и забил пять мячей.

Ранее Фернандо Костанца сравнил Самару и Рио-де-Жанейро.