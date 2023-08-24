Защитник «Крыльев Советов» Костанца: набережная Самары — это русская Копакабана

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца сравнил Самару и Рио-де-Жанейро.

«Очень нравится гулять по набережной. Мне сказали, что набережная Самары — это русская Копакабана. И, наверное, да, так и есть. Уже и правда чувствую себя местным», — приводит слова Костанцы «Матч ТВ».

Костанца присоединился к «Крыльям» в 2022 году. В сезоне-2023/24 24-летний бразилец сыграл в шести матчах за команду и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Костанца не против получения российского гражданства.