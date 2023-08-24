Зюзин: в визах на чемпионат Европы российским гребцам отказали без объяснений

Главный тренер сборной России по академической гребле Александр Зюзин прокомментировал ситуацию с отказом Германии в выдаче виз россиянам для участия в первенстве Европы.

«В визах нам отказали без объяснений. Тишина. Накануне международная федерация посодействовала по визам, там сказали, что просили пустить россиян. Но ответа не было», — приводит слова Зюзина «Матч ТВ».

10 июля сообщалось, что российские гребцы пропустят молодёжный чемпионат мира — 2023 из-за отказа подписывать декларацию нейтральных спортсменов, выработанную Международной федерацией гребного спорта (World Rowing).

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что россияне примут участие в ЧМ по гребле и поборются за квоты на Олимпиаду.