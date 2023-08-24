Зюзин: в визах на чемпионат Европы российским гребцам отказали без объяснений
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«В визах нам отказали без объяснений. Тишина. Накануне международная федерация посодействовала по визам, там сказали, что просили пустить россиян. Но ответа не было», — приводит слова Зюзина «Матч ТВ».
10 июля сообщалось, что российские гребцы пропустят молодёжный чемпионат мира — 2023 из-за отказа подписывать декларацию нейтральных спортсменов, выработанную Международной федерацией гребного спорта (World Rowing).
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее сообщалось, что россияне примут участие в ЧМ по гребле и поборются за квоты на Олимпиаду.