Россияне примут участие в ЧМ по гребле и поборются за квоты на Олимпиаду

Российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по гребному спорту в нейтральном статусе.

Чемпионат мира в Белграде является квалификационным соревнованием к Олимпийским играм 2024 года в Париже, сообщает Федерация гребного спорта России.

Турнир пройдёт с 3 по 10 сентября в Белграде.

10 июля сообщалось, что российские гребцы пропустят молодёжный чемпионат мира — 2023 из-за отказа подписывать декларацию нейтральных спортсменов, выработанную Международной федерацией гребного спорта (World Rowing).

Ранее председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на решение сборной России пропустить молодёжный чемпионат мира по гребле.