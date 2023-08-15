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Россияне примут участие в ЧМ по гребле и поборются за квоты на Олимпиаду

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Российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по гребному спорту в нейтральном статусе.
Россияне примут участие в ЧМ по гребле и поборются за квоты на Олимпиаду
  • Gettyimages.ru
  • © Joel W. Rogers

Чемпионат мира в Белграде является квалификационным соревнованием к Олимпийским играм 2024 года в Париже, сообщает Федерация гребного спорта России.

Турнир пройдёт с 3 по 10 сентября в Белграде. 

10 июля сообщалось, что российские гребцы пропустят молодёжный чемпионат мира — 2023 из-за отказа подписывать декларацию нейтральных спортсменов, выработанную Международной федерацией гребного спорта (World Rowing).

Ранее председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на решение сборной России пропустить молодёжный чемпионат мира по гребле.

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