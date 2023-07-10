Российские гребцы отказались подписывать декларацию нейтральных спортсменов для выступления на молодёжном ЧМ

Российские гребцы пропустят молодёжный чемпионат мира — 2023 из-за отказа подписывать декларацию нейтральных спортсменов, выработанную Международной федерацией гребного спорта (World Rowing).

«Президиум ФГСР рекомендовал спортсменам не подписывать декларацию в том варианте, который предложила World Rowing. Спортсмены и тренеры поддержали позицию федерации. Был отправлен отказ от участия в первенстве», — сообщил ТАСС президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения российских спортсменов, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Кении и Замбии примут участие в гребле на сибирских лодках в Югре.